صور من الجو.. الحزن يخيّم على كربلاء الشهادة في ليلة عاشوراء

2022/08/08 | 23:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت عدسة وكالة نون الخبرية، اليوم

الاثنين، أجواء محافظة كربلاء المقدسة

في ليلة العاشر من شهر محرم الحرام، حيث

يخيم الحزن على اجواء المدينة.

ويحيي الاف المسلمين في العاشر من محرم،

ذكرى استشهاد الإمام

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