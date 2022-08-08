الأمين العام لمجلس الوزراء يعزي بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)

2022/08/08 | 23:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واععزى الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، اليوم الاثنين، بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).وقال الغزي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في ذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام)، نُعزي صاحب العصر والزمان الحجة المنتظر (عليه السلام) والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام وسماحة السيد القائد مقتدى الصدر والعالم بأسره".وأضاف: "اللهم أجعلنا من الثابتين والسائرين على نهج الحسين (عليه السلام) مستلهمين العبر والعطاء الروحي والاخلاقي والتمسك بمنهج الإصلاح الذي اختطه الإمام الحسين (ع) وأنصاره في كربلاء لنصرة الحق".

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