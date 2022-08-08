2022/08/08 | 23:56 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخراج دبوس من رئة فتاة في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/08 | 23:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استخراج دبوس من رئة فتاة في ديالى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استخراج دبوس من رئة فتاة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).