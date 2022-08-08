2022/08/08 | 23:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني انقذ فريق جراحي مختص بجراحة القلب والأوعية الدموية في مستشفى بعقوبة التعليمي حياة فتاة بعد استخراج جسم غريب (دبوس) من الرئة اليمنى.وذكر مدير المستشفى الدكتور الاستشاري حيدر المكدمي، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فريق جراحي ينجح في استخراج دبوس من رئة فتاة في ديالى المركز الخبري الوطني.

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