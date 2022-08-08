تعرف على عادات وجبات الإفطار التي تبطئ عملية التمثيل الغذائي

2022/08/09 | 00:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… الإفطار بلا شك هو أهم وجبة في اليوم ومن المهم أن تأكل وجبة فطور غنية بالعناصر المغذية، عندما تأكل فطورًا جيدًا مليئًا بالطعام الجيد، تبدأ عملية التمثيل الغذائي لديك والتي تزود جسمك بالطاقة التي يحتاجها طوال اليوم.ومع ذلك، إذا كنت تأكل طعامًا خاطئًا في أول شيء في الصباح، فسيؤدي ذلك إلى إبطاء […]

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