2022/08/09 | 00:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الاثنين، عن حزمة إضافية جديدة من الأسلحة والمساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار.وقالت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن هذه الحزمة الجديدة تأتي في إطار أحدث جولة من المساعدات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).