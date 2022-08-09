بوتين يسمح للبنوك الروسية الخاضعة لعقوبات بوقف بعض عمليات الصرف الأجنبي

2022/08/09 | 00:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، اليوم الاثنين، يسمح للبنوك التي لديها أموال بالعملة الصعبة مجمدة بسبب العقوبات الغربية بأن تعلق العمليات في مثل هذه العملات مع زبائنها من الشركات.وكثفت السلطات الروسية عملية تقليص استخدام عملات …

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