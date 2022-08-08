2022/08/09 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار حكم محكمة عراقية لصالح شركة قطاع خاص بتعويض قدره نحو 600 مليون دولار، وانتشر في وسائل الإعلام المحلية، الاثنين، الكثير من الجدل، عقب معلومات عن الشركة التي بدا رأس مالها صغيرا للغاية مقابل التعويض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعويض بـ 600 مليون دولار.. قرار قضائي عراقي بحق مصرف حكومي يثير الجدل ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعويض بـ 600 مليون دولار.. قرار قضائي عراقي بحق مصرف حكومي يثير الجدل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).