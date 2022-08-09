2022/08/09 | 00:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد طالبت رابطة شركات السفر والسياحة في العراق، اليوم الاثنين، الحكومة بموقف رسمي بعد رفع تاشيرة الدخول الى تركيا.التفاصيل ادناه بالوثيقة:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة…شركات السفر توجه طلبا للحكومة بعد رفع سعر التأشيرة من تركيا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة…شركات السفر توجه طلبا للحكومة بعد رفع سعر التأشيرة من تركيا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة…شركات السفر توجه طلبا للحكومة بعد رفع سعر التأشيرة من تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).