بالصور.. كاميرا المسلة تغطي مراسيم ليلة العاشر من محرم في كربلاء (فيديو)

2022/08/09 | 00:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بالفيديو..كاميرا المسلة تغطي مراسيم عاشوراء في كربلاء pic.twitter.com/MlfpHjq8Uw — المسلة (@Almasalah2) August 8,...

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كاميرا المسلة تغطي مراسيم ليلة العاشر من محرم في كربلاء (فيديو) أولاً على المسلة.

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