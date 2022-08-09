2022/08/09 | 00:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، عن مصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير في الديوانية.وقالت المرور في بيان، إن “حادث اصطدام في محافظة بغداد الرصافة تحديدا منطقة الرستمية بالقرب من الكلية العسكرية بين مركبتين الاولى بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه أدى الحادث إلى أضرار مادية بالمركبتين دون اصابات”.

وأضاف البيان أن “حادث اصطدام في محافظة الديوانية بين مركبتين على طريق نجف/ غماس قرب سيطرة ال عطية بين مركبتين بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه أدى الحادث إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين اخرين”.

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