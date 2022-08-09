مقتل زعيم حركة “طالبان” الباكستانية في انفجار لغم بأفغانستان

2022/08/09 | 00:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد معلومات صحفية بأن زعيم حركة “طالبان” باكستان، وهو أحد أبرز المطلوبين في العالم، قتل في انفجار لغم بأفغانستان.

قال مسؤولون باكستانيون، إن قائد بارز في حركة “طالبان باكستان” وثلاثة مسلحين أخرين “قتلوا في هجوم استهدف سيارتهم في ساعة متأخرة من ليل أمس، في مقاطعة بكتيكا شرقي أفغانستان”.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” عن مسؤولين قولهم إن “انفجارا وقع في ساعة متأخرة من الليل على جانب طريق بشرق أفغانستان، استهدف مركبة تقل أعضاء من حركة طالبان الباكستانية، ما أسفر عن مقتل زعيم بارز وثلاثة مسلحين آخرين”.

وذكرت الوكالة أن الزعيم الذي قتل يدعى “عبد الوالي”، ويعرف أيضا باسم “عمر خالد خراساني”، ويمثل مقتله ضربة قوية لطالبان الباكستانية”.

وألقت حركة “طالبان باكستان” باللوم على عملاء المخابرات الباكستانية في القتل دون تقديم أدلة أو الخوض في التفاصيل، وفق المصدر ذاته.

وجاء مقتل خراساني بعد شهور من المحادثات التي بدأت بعد وقت قصير من سيطرة “طالبان” على السلطة في كابل قبل عام واحد.

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