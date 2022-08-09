العتبة الحسينية المقدسة: 200 مؤسسة و 300 اعلامي يشاركون بتغطيات عاشوراء (فيديو)

2022/08/09 | 01:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العتبة الحسينية المقدسة،

الثلاثاء، ان اكثر من 200 وسيلة اعلامية

و300 صحفي واعلامي سيشاركون بتغطية شعائر

العاشر من محرم الحرام بعد تقديم مختلف

التسهيلات والدعم اللوجستي لهم.

وقال رئيس قسم الاعلام

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