السفارة الامريكية تصدر بياناً بشأن

2022/08/09 | 01:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السفارة الامريكية في بغداد،

اليوم الاثنين، بيانا بشأن "القمع" في

مظاهرات كردستان.

وذكرت السفارة في بيان صحفي: "نشعر

بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن

استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص

المطاطي

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