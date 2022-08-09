مأساة كربلاء حية في ذاكرة الأجيال.. سفارة اذربيجان في العراق: عاشوراء شعار الإيمان للإنسان وضمان بقاء الدين الإسلامي

2022/08/09 | 01:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القائم باعمال سفارة اذربيجان في

العراق، اليوم الاثنين، ان مأساة

كربلاء حية في ذاكرة الأجيال، وعاشوراء

شعار الإيمان للإنسان وضمان بقاء الدين

الإسلامي.

وقال نصير ممدوف في بيان تلقته وكالة

نون الخبر

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