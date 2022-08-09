بعد 3 سنوات.. إنتر ميلان يُعلن رحيل التشيلي أليكسيس سانشيز

2022/08/09 | 01:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، الإثنين، رحيل التشيلي أليكسيس سانشيز، بعد مرور 3 سنوات قضاها في صفوف الفريق.

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