العصائب: تغريم مصرف الرافدين 600 مليون دولار تم بتوقيع مدير عينهُ الكاظمي

2022/08/09 | 01:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة الصادقون محمود الربيعي، اليوم الثلاثاء، أن تغريم مصرف الرافدين 600 مليون دولار من قبل شركة بوابة عشتار تم بتوقيع مدير عينهُ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وكتب الربيعي في تدوينة على منصة “تويتر” طالعتها إيرث نيوز، “كان البعض يتساءل عن سر إصرار الكاظمي على خرق ومخالفة الدستور […]

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