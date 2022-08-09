الكاظمي يوجه الوزارات كافة بتقديم الدعم لكربلاء المقدسة والنجف الاشرف

2022/08/09 | 01:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة - واعوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الوزارات كافة بتقديم الدعم لمحافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف.وذكر مكتب محافظ كربلاء نصيف الخطابي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي أطمئن في اتصال هاتفي مع محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، على سير الخطط الامنية والخدمية لزيارة العاشر من محرم الحرام".وأكد الكاظمي، بحسب البيان، على "توجيهه كافة الوزارات والمؤسسات الاتحادية بتقديم كل الدعم والاسناد لمحافظة كربلاء المقدسة الى المؤسسات المحلية في المحافظة الامنية والخدمية ورصد كافة الامكانيات في سبيل تقديم الخدمات الى زوار عاشوراء في كربلاء المقدسة". من جانبه عبر المحافظ عن "شكره وامتنانه للاهتمام العالي من لدن رئيس مجلس الوزراء الذي يبلغ تحياته وامتنانه لكافة المشاركين في خدمة الزوار من منتسبي العتبات المقدسة والقوات الامنية بكافة صنوفها وكافة الدوائر الخدمية والهيئات والمواكب الحسينية واهالي كربلاء المقدسة"، مؤكدا على ان "كل الخطط تسير بشكل ممتاز جدا وكما مخطط لها".وفي السياق ذاته ذكر المكتب الاعلامي لمحافظ النجف الاشرف، أن "الكاظمي في مكالمة هاتفية مع محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي، تابع سير الاجراءات الأمنية والخدمية في المحافظة خلال ايام عاشوراء وقدم تعازيه للمراجع العظام ولابناء المحافظة بهذه الذكرى الأليمة".وقدم الكاظمي، “تعازيه الى ذوي منتسبي الدفاع المدني في محافظة النجف الاشرف الذين وافاهم الاجل صباح هذا اليوم اثناء تأدية الواجب وقد بين انه سيتم رسمياً اعتبارهم شهداء عرفاناً بتضحياتهم بانفسهم الزكية، كما استفسر عن ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية للمحافظة موجهاً بسرعة معالجة المشكلة ومراعاة خصوصية النجف الاشرف".

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