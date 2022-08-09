الرهان على العراق!

2022/08/09 | 03:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: خيرالله خيرالله غادر الرئيس جو بايدن المنطقة.كانت زيارته للمملكة العربيّة السعودية التي سبقتها زيارة لإسرائيل، شملت توقفا في بيت لحم، مناسبة لتأكيد أمر في غاية الأهمّية.يتمثل هذا...أكمل القراءة ←

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