نجاح عربي وفشل امريكي في قمة جدة

2022/08/09 | 03:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:طلال بركات الشيء المهم في كلمات القادة العرب انهم اجمعوا بحل القضية الفلسطينية في ظل المبادرة العربية بحل الدولتين والعودة لحدود ما قبل ٥ حزيران ١٩٦٧ وذلك موقف مخالف لكلمة...أكمل القراءة ←

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