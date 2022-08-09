حوار مع رئيس الوزراء السابق إياد علاوي عن الأزمة السياسية

2022/08/09 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء السابق إياد علاوي

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