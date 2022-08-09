لصد أي هجوم صيني.. تايوان تبدأ مناورات لسلاح المدفعية 

2022/08/09 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الجيش التايواني مناورة بالذخيرة الحية لسلاح المدفعية، الثلاثاء، في محاكاة لصد هجوم دفاعا عن الجزيرة، عقب أيام من المناورات العسكرية الصينية المكثفة، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس من موقع التدريبات.

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