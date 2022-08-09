قادم من الصين.. اكتشاف فيروس جديد ينتقل من الحيوانات للبشر!

2022/08/09 | 06:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالرغم من أن العالم لم يعلن بعد

التعافي من فيروس كورونا، الذي أصاب

الدول واقتصاداتها بكل ركن من أركان

المعمورة بالشلل، إلا أنه كل يوم يظهر

الجديد من الأمراض والفيروسات التي قد

تشكل عامل رعب جديد للبشر

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