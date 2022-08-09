مسؤول في البنتاغون يقدّر حصيلة القتلى الروس في أوكرانيا بنحو 80 ألفا

2022/08/09 | 06:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع

الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، بأن

تقديراته تشير إلى أن ما يصل إلى 80 ألف

روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا منذ

بدأت الحرب أواخر شباط/فبراير.

ورجّح مساعد وزير الدفاع الأ

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