اكف ارتفعت عند العباس.. مشاهد من ضريح

2022/08/09 | 06:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكاء ودموع واكف ارتفعت عند العباس (ع)،

في ليلة عاشوراء، مشاهد توثقها وكالة

نون الخبرية، بعدسة الزميل رضا الرسام.

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