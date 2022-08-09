راتب بيكيه يقف عقبة في طريق ألونسو

2022/08/09 | 08:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

اقترب برشلونة الإسباني بشدة من التعاقد مع الإسباني ماركوس ألونسو، ظهير أيسر تشيلسي، من أجل تدعيم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق وأن أعلن توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، أن ناديه وافق على رحيل ألونسو، بعد أن طلب مغادرة النادي هذا الصيف.

ووفقاً للصحفي الإسباني جيرارد روميرو، المختص بسوق الانتقالات، فإن ألونسو سينتقل إلى برشلونة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار روميرو، إلى أن برشلونة اتفق مع تشيلسي على ضم ألونسو مقابل 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.

وأضاف، أن ألونسو سيوقع عقداً مع البارسا لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ومع ذلك، أكد روميرو، أن برشلونة لن يعلن التعاقد مع ماركوس ألونسو إلا بعد الانتهاء من تخفيض عقد المدافع جيرارد بيكيه، وتفعيل الرافعة الرابعة، ثم تسجيل الصفقات الجديدة التي حسمها النادي في الأسابيع الماضية.

المصدر: كورة

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