2022/08/09 | 08:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ مكتب التحقيقات الفدرالي أمر تفتيش في منتجع دونالد ترامب، مار إيه لاغو، في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حسبما أكد الرئيس السابق لشبكة CNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما قاله ترامب بعد مداهمة FBI لمنتجعه الخاص في فلوريدا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما قاله ترامب بعد مداهمة FBI لمنتجعه الخاص في فلوريدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).