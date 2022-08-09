2022/08/09 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق أندرو مكابي على قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتنفيذ أمر تفتيش في منتجع دونالد ترامب، مار إيه لاغو، في بالم بيتش بفلوريدا، كجزء من التحقيق في تعامل الرئيس الأمريكي السابق مع الوثائق الرئاسية، بما فيها الوثائق السرية، التي تم إحضارها إلى فلوريدا ربما، كما يقول 3 أشخاص مطلعين على القضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الذي دفع الـFBI لمداهمة منتجع ترامب؟ مسؤول بارز سابق يكشف لـCNN) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما الذي دفع الـFBI لمداهمة منتجع ترامب؟ مسؤول بارز سابق يكشف لـCNN) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).