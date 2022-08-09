2022/08/09 | 09:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفير عام وجهود جبارة وضعتها هيئة الصحة

والتعليم الطبي في العتبة الحسينية

المقدسة لتقديم افضل الخدمات الطبية

والصحية المجانية لملايين الزائرين

الذين يحييون شعائر ذكرى استشهاد

الإمام الحسين (عليه السلام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية: ستة مستشفيات وصالات عمليات ميدانية واشعة متنقلة لخدمة الزائرين (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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