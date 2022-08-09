أحداث آب.. عملية أمنية واسعة شمال المقدادية

2022/08/09 | 09:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الثلاثاء 9 آب 2022 عملية أمنية واسعة شمال المقدادية الاثنين 8 اب 2022 فرقة...

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عملية أمنية واسعة شمال المقدادية أولاً على المسلة.

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