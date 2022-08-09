غزو أوكرانيا.. تحقيقات

2022/08/09 | 09:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب 4 أشهر من التحقيقات "المؤلمة"، أنهى المسؤولون الأوكرانيون الحصيلة النهائية للضحايا الذين سقطوا في بوتشا بالقرب من العاصمة كييف جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

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