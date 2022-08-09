ديالى.. الحشد الشعبي والجيش يشرعان بعملية تفتيش واسعة شمال المقدادية

2022/08/09 | 09:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شرعت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والجيش، اليوم الثلاثاء، بعملية تفتيش واسعة شمال قضاء المقدادية في محافظة ديالى.وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان ورد لموقع ايرث نيوز، انه ” استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة حول تحركات العدو شمال قضاء المقدادية تم تنفيذ عملية تفتيش واسعة فجر اليوم لملاحقة […]

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الحشد الشعبي والجيش يشرعان بعملية تفتيش واسعة شمال المقدادية أولاً على ايرث نيوز.

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