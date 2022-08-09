الصدر بذكرى استشهاد الامام الحسين: مثلي لا يبايع الفساد

2022/08/09 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

جدد زعيم التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، رفضه لمبايعة الفساد، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام.

وقال الصدر في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تالله لا يحكم فينا ( الفاسد ) ومثلي لا يبايع ( الفساد ) أفلا من ناصر ينصرنا !؟".

يشار الى أن موقف الصدر هذا قد جاء بعد ساعات على رفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حل مجلس النواب العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، إلا بعد عودة المجلس إلى الانعقاد بشكل طبيعي.

وكان الصدر قد أعلن في الايام الماضية مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب والمضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بعد دخول اعداد كبيرة من المعتصمين الى مجلس النواب في المنطقة الخضراء.

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