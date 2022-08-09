2022/08/09 | 09:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: سجلت أسعار النفط بشكل طفيف، الثلاثاء، 9 آب، 2022، تراجعا بفعل التقدم الأخير في...

ظهرت المقالة تراجع في أسعار النفط وخام برنت يسجل 96 دولاراً للبرميل أولاً على المسلة.

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