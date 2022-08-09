ابتسامة طبق الأصل.. الممثل وودي هارلسون يجد طفلة تشبهه بشكل لا يصدق وصورتهما تغزو الإنترنت

2022/08/09 | 09:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تداول صورة بشكل واسع على تويتر، وجد الممثل وودي هارلسون شبيهة له، واتضح أنها تبلغ من العمر 9 أشهر.مراسلة CNN جيني موس تنقل لكم قصة الشبيهين غير المتوقعين.

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