200 وسيلة اعلامية و300 صحفي لنقل شعائر عاشوراء في كربلاء

2022/08/09 | 10:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الثلاثاء، ان اكثر من 200 وسيلة اعلامية و300 صحفي واعلامي سيشاركون بتغطية شعائر العاشر من محرم الحرام.

وقال رئيس قسم الاعلام في العتبة الحسينية المقدسة المهندس عباس عاصم الخفاجي، إن “قسم الاعلام سخر جهود كل منتسبيه استعدادا لهذا اليوم المبارك وللمشاركة في شعيرة يوم استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، وبتوجيه من المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي والامانة العامة للعتبة المقدسة”، مشيرا الى أن “القسم استنفر جهود كل منتسبيه لتقديم افضل الخدمة للزائرين والمشاهدين، وهذه الخدمة مقسمة على محاور عدة منها التغطيات الاعلامية للمواكب الحسينية والخدمات المقدمة لهم، وكذلك الخدمات المختلفة التي تقدمها العتبة الحسينية المقدسة من جميع اقسامها بتغطيات مرئية ومسموعة ومقروءة”.

واضاف الخفاجي، ان “القسم اكمل انتاج محتويات فنية خاصة بزيارة العاشر من المحرم، كون هذا اليوم هو هدف لمئات من وسائل الاعلام لتغطية وقائعه الى جميع دول العالم والكثير من وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية ابدت رغبتها في نقل تلك الشعائر وقدم قسم الاعلام مختلف انواع التسهيلات لهم من خلال استقبالهم وتنظيم عمليات دخولهم واصدار التصاريح الامنية الخاصة لهم لمزاولة اعمالهم في التغطيات الاعلامية في منطقة العتبتين المقدستين وبين الحرمين”.

ولفت إلى ان “عدد وسائل الاعلام التي ستنقل هذا الحدث بلغ اكثر من (200) وسيلة اعلام محلية وعربية وعالمية من مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، فيما وصل عدد الاعلاميين والصحفيين المشاركين بنقل وقائع شعيرة العاشر من المحرم هذا العام (300) صحفي واعلامي فضلا عن تسهيل دخول (10) سيارات مخصصة للنقل الفضائي الخارجي( SNG)، ووفر القسم لهم امكنة للمبيت وثلاث وجبات طعام يوميا، ومرافقتهم في واجباتهم التي يتطلب كثير من الاحيان دخولهم لها موافقات خاصة”.

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