2022/08/09 | 10:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي انه لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب الى الانعقاد.وقال المالكي في مقطع فيديو مصور: ان “العراق بلد المكونات وشعبه يتكون منها، ولا يمكن ان تفرض عليه ارادة، الا … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب الى الانعقاد) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب الى الانعقاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).