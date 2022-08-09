الصدر: تالله لا يحكم فينا الفاسد ومثلي لا يبايع الفساد .. أفلا من ناصر ينصرنا!؟

2022/08/09 | 10:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على عدم قبوله بالفاسدين صبيحة يوم العاشر من المحرم، مشيرا الى ساسة لا يريد لهم المشاركة في حكم البلاد، بالقول: “تالله لا يحكم فينا الفاسد، ومثلي لا يبايع الفساد”.الصدر الذي يقود احتجاجات اطلق … Readmore

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