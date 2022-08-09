ابتكار بندقية قادرة على عطب الدبابات

2022/08/09 | 10:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..نشرت شبكة الإنترنت معلومات جديدة عن إمكانات فريدة من نوعها لبندقية “ستالينغراد” (TSVL-8) الروسية التكتيكية الحديثة.وحسب مدير كتحف قوات الدفاع الجوي يوري كنوتوف، فإن هذا النموذج من السلاح الخفيف يمتلك قدرة غير مسبوقة وإنه قادر على إصابة الدبابة.وأعاد إلى الأذهان أن مدى عمل البندقية يلغ 1500 متر، ما […]

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