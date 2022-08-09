2022/08/09 | 10:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعوة أنصاره إلى مواصلة الاعتصام لحين تنفيذ مطالب أبرزها إجراء انتخابات مبكرة.في المقابل، يقول الإطار التنسيقي إنه ماض في مشاوراته من أجل تشكيل حكومة جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معطيات أزمة الحكم في العراق) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معطيات أزمة الحكم في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).