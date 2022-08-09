الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسلحين فلسطينيين اثنين في مواجهات نابلس

2022/08/09 | 10:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل فلسطينيين اثنين، الثلاثاء، بعد مواجهات مسلحة بين قوات الجيش ومسلحين بمدينة نابلس بالصفة الغربية.

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