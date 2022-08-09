الحرارة تعود للارتفاع مجدداً في العراق

2022/08/09 | 10:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعا قليلا في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد ليوم غد الاربعاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20)كم/س تنشط احيانا الى اكثر من (30)كم/س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الاماكن ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية”.وأضاف البيان، أن “طقس يوم الخميس سيكون صحواً في عموم البلادة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية”.وبين، أن “طقس يوم الجمعة سيكون صحوا في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية،وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد”.وأشار الى، أن “طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً في عموم البلاد ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع اقسام البلاد”.

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