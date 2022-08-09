2022/08/09 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الثلاثاء، ان اكثر من 200 وسيلة اعلامية و300 صحفي واعلامي سيشاركون بتغطية شعائر العاشر من محرم الحرام بعد تقديم مختلف التسهيلات والدعم اللوجستي لهم.وقال رئيس قسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة الحسينية: 500 مؤسسة واعلامي يشاركون في تغطية مراسيم زيارة عاشوراء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية: 500 مؤسسة واعلامي يشاركون في تغطية مراسيم زيارة عاشوراء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية: 500 مؤسسة واعلامي يشاركون في تغطية مراسيم زيارة عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).