حالة الطقس: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة في هذه المناطق

2022/08/09 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى تصاعدٍ للغبار وارتفاع قليل في درجات الحرارة، للأيام المقبلة.وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد ليوم […]

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