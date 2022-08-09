2022/08/09 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” FBI فتشت مقر إقامته في فلوريدا المعروف بمار أيه لاغو، وكسروا خزانته الشخصية وصادروا ما فيها.وذكر ترامب في بيان أن التفتيش جاء دون سابق … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب التحقيقات الفدرالي يفتش مقر اقامة ترامب في فلوريدا ويصادرون خزانته الشخصية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب التحقيقات الفدرالي يفتش مقر اقامة ترامب في فلوريدا ويصادرون خزانته الشخصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).