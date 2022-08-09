السفارة الامريكية في العراق تعلق على تظاهرات كردستان وتعرب عن قلقها

2022/08/09 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثّت السفارة الأميركية في بغداد، حكومة إقليم كوردستان، على مراجعة اجراءات تفريق واعتقال المتظاهرين، معبرة عن “قلقها” إزاء استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم.وجاء في بيان السفارة الأميركية: “نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام الغاز المسيل … Readmore

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