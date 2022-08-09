نائب سابق يعلق على قضية الـ600 مليون دولار: أنتم أعداء للحسين وللشعب

2022/08/09 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

انتقد النائب السابق، هوشيار عبدالله، اليوم الثلاثاء، الطبقة السياسية الحالية، متهما إياها بالفساد.

وقال عبدالله في تغريدة له على (تويتر): "هل يوجد في العالم أشخاص أكثر منكم فساداً ونفاقاً، تسكتون عن فساد بقيمة 600 مليون دولار وفي نفس الوقت تتفننون في كتابة التعازي الحسينية وكأنكم شاركتم في واقعة الطف".

وأضاف "أنتم أعداء للحسين وللشعب".

واختتم عبدالله تغريدته "السلام عليك ياأباعبدالله، قتلوك مرة ثانية عندما نهبوا حقوق الناس وتاجروا باسمك".

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