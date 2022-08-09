ديالى.. العثور على مواد لوجستية لداعش شمالي المقدادية (صورة)

2022/08/09 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، العثور على مواد لوجستية لداعش شمالي المقدادية في ديالى.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من الفوج الثاني للواء 24 بالحشد الشعبي، عثرت على مواد لوجستية وغذائية لداعش في منطقة بابلان شمالي المقدادية في ديالى".

وأضافت أنه "تم العثور على تلك المواد خلال عملية التفتيش المستمرة شمال المقدادية".

وأطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، 9 آب ،2022 عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول داعش وتفتيش زور نهر ديالى شمالي المقدادية.

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