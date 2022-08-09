ارتفاع اسعار خامي البصرة لأكثر من 90 دولارا للبرميل

2022/08/09 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا مع تذبذب أسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 0.66 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.71% ليصل الى 93.99 دولاراً للبرميل الواحد.

فيما ارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 0.66 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.73 % ليصل الى 90.74 دولاراً.

وارتفعت أيضا أسعار خامات منظمة أوبك حيث بلغ سعر خام العربي الخفيف السعودي 101.58 دولار بارتفاع بلغ 1.02 دولار وارتفع ايضا خام مربان الإماراتي الى 97.37 دولاراً بارتفاع بلغ 1.87 دولار .

وسجلت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، تراجعا بفعل التقدم الأخير في محادثات اللحظة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015، مما سيمهد الطريق لتعزيز صادراتها من الخام السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 96.47 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:49 بتوقيت جرينتش ، متقلبة 1.8 بالمئة عن الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا ، أو 0.2% ، إلى 90.60 دولاراً للبرميل ، بعد صعودها 2% في الجلسة السابقة.

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