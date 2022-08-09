ارتفاع جديد بدرجات الحرارة في العراق

2022/08/09 | 11:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعا قليلا في درجات الحرارة.

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